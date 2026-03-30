Edilizia Alfonsi | con nuovo regolamento citta’ piu’ sostenibile
Lo scorso 26 marzo, la giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera che riguarda il settore edilizio. La proposta, presentata dall’assessore competente, introduce un nuovo regolamento volto a rendere più sostenibili le costruzioni e le attività edilizie in città. La normativa stabilisce criteri e procedure per favorire pratiche edilizie più ecocompatibili e rispettose dell’ambiente urbano.
La delibera approvata dalla giunta di Roma Capitale lo scorso 26 marzo, proposta dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, modifica il regolamento edilizio per adeguare le modalità di progettazione e realizzazione degli interventi alle nuove sfide della sostenibilità e dell’adattamento climatico. Obiettivi della Delibera. L’obiettivo è quello di adeguare il regolamento alle normative europee e statali riguardanti le prestazioni energetiche e ambientali, che negli ultimi anni hanno subito una significativa accelerazione. Lo dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Promozione di uno Stile di Vita Sostenibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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