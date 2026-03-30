Lo scorso 26 marzo, la giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera che riguarda il settore edilizio. La proposta, presentata dall’assessore competente, introduce un nuovo regolamento volto a rendere più sostenibili le costruzioni e le attività edilizie in città. La normativa stabilisce criteri e procedure per favorire pratiche edilizie più ecocompatibili e rispettose dell’ambiente urbano.

La delibera approvata dalla giunta di Roma Capitale lo scorso 26 marzo, proposta dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, modifica il regolamento edilizio per adeguare le modalità di progettazione e realizzazione degli interventi alle nuove sfide della sostenibilità e dell’adattamento climatico. Obiettivi della Delibera. L’obiettivo è quello di adeguare il regolamento alle normative europee e statali riguardanti le prestazioni energetiche e ambientali, che negli ultimi anni hanno subito una significativa accelerazione. Lo dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Promozione di uno Stile di Vita Sostenibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Edilizia. Alfonsi: con nuovo regolamento citta’ piu’ sostenibile

Articoli correlati

Leggi anche: Gelsomino Edilizia conquista i Puglia Innovation Awards: premiata l’eccellenza dell’edilizia sostenibile

Rocca San Giovanni approva il nuovo regolamento edilizio: innovazione e tutela per lo sviluppo sostenibile del territorioL'aggiornamento era atteso da oltre vent’anni, dato che il precedente intervento risale al 2004, e si è reso necessario dall’evoluzione normativa e...