Rebuild 2026 Albertini Petroni Assoimmobiliare | Serve riforma filiera immobiliare
Durante l'evento Rebuild 2026, un rappresentante di Assoimmobiliare ha dichiarato che nel settore immobiliare è necessario un cambiamento che interessi tutta la catena del valore, includendo la pianificazione, le fonti di finanziamento, i modelli di costruzione e gli aspetti fiscali. La discussione si è concentrata sulla richiesta di riforme volte a migliorare l'intero comparto. La conferenza si è svolta a Riva del Garda, in provincia di Trento.
Riva del Garda (Tn), 12 mag. (Adnkronos) - “Nel settore immobiliare serve un cambio di paradigma che coinvolga l'intera catena del valore: dal planning alle fonti di finanziamento, fino ai modelli costruttivi e fiscali”. Nel suo intervento, Albertini Petroni ha ribadito come uno dei principali nodi del sistema italiano sia la frammentazione normativa e amministrativa. “Serve una maggiore uniformità del linguaggio urbanistico e delle definizioni tecniche, oltre a una semplificazione delle procedure con tempi certi e verificabili”, ha spiegato, richiamando la necessità di garantire certezza del diritto e stabilità degli iter autorizzativi. Tra i temi centrali anche la trasformazione dei modelli produttivi del settore.🔗 Leggi su Iltempo.it
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