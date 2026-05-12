Rebuild 2026 Albertini Petroni Assoimmobiliare | Serve riforma filiera immobiliare

Durante l'evento Rebuild 2026, un rappresentante di Assoimmobiliare ha dichiarato che nel settore immobiliare è necessario un cambiamento che interessi tutta la catena del valore, includendo la pianificazione, le fonti di finanziamento, i modelli di costruzione e gli aspetti fiscali. La discussione si è concentrata sulla richiesta di riforme volte a migliorare l'intero comparto. La conferenza si è svolta a Riva del Garda, in provincia di Trento.

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