I controlli ufficiali nella filiera agroalimentare | l’Asl Avellino promuove un focus su prospettive future e la Riforma Cartabia
L'Asl Avellino ha organizzato due giornate di formazione dedicate ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, previste per il 17 e il 24 aprile nell’Aula Magna dell’Ospedale
Migliorare il sistema dei controlli alimentari per tutelare pienamente la salute dei cittadini. L'Asl Avellino dedica al tema della sicurezza degli alimenti due giornate di formazione che si svolgeranno venerdì 17 e 24 aprile, nell’Aula Magna dell’Ospedale "Frangipane-Bellizzi" di Ariano Irpino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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