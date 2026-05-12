Domani alle 11:00 si terrà presso l’Aula Consiliare di “Palazzo Mosti” in Via Annunziata, nella provincia di Benevento, la presentazione della relazione annuale sulla situazione penitenziaria locale. L’evento, a cui parteciperanno rappresentanti delle autorità e delle forze dell’ordine, fornirà un aggiornamento sui dati e sulle questioni più rilevanti riguardanti le carceri della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Domani 13 maggio alle ore 11:00, presso l ’Aula Consiliare di “Palazzo Mosti”, in Via Annunziata n. 138 (Benevento), il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, presenterà la Relazione Annuale 2025 dedicata ai numeri regionali e alla realtà della provincia di Benevento dei luoghi di privazione della libertà personale. L’iniziativa offrirà un’analisi approfondita del sistema penitenziario sannita, e di come questo si colloca in relazione alla realtà campana e nazionale. Oltre ai dati relativi ad istituti quali la Casa Circondariale “Michele Gaglione” di Benevento e l’ Istituto Penale per i Minorenni di Airola, saranno esplorati nella presentazione anche il lavoro svolto dall’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Realtà penitenziaria della provincia di Benevento, domani la relazione annuale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il 209° Annuale della Festa del Corpo di Polizia PenitenziariaArezzo, 21 marzo 2026 – 209° Annuale della Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria Il 19.

Ad Avellino la presentazione della Relazione annuale 2025 del Garante campano dei detenutiDomani 6 maggio alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino – Palazzo della Prefettura, corso Vittorio Emanuele, n.

Argomenti più discussi: Commento alla recente disposizione del DAP sul posizionamento dei frigoriferi nelle sezioni detentive. Profili convenzionali e criticità sistemiche alla luce della giurisprudenza CEDU; Un anno raccontato da dentro; Per le carceri abruzzesi e molisane 85 nuovi agenti, ma solo 2 quelli assegnati a Pescara; Radio Carcere: Frigoriferi a Pozzetto – Le due circolari del Dap che regolamentano nelle carceri l’uso di elettrodomestici che non ci sono. Suicidati – I due detenuti e un agente che si sono tolti la vita. La riorganizzazione delle Direzioni generali.

La realtà penitenziaria nel Sannio: il garante Ciambriello presenta la Relazione Annuale 2025Domani 13 maggio alle ore 11:00 , presso l’ Aula Consiliare di Palazzo Mosti, in Via Annunziata n. 138 (Benevento) , il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele ... ntr24.tv