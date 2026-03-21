Il 209° Annuale della Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria

Il 19 marzo 2026 si è svolta presso il Salone d’Onore della Prefettura di Arezzo una cerimonia ufficiale per celebrare il 209° Annuale della Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria. All’evento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e del corpo di polizia, che hanno assistito alle commemorazioni e alle premiazioni ufficiali. La cerimonia ha segnato un momento di riconoscimento pubblico per il ruolo svolto dalla polizia penitenziaria.

Arezzo, 21 marzo 2026 – 209° Annuale della Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria Il 19.03.2026 si è tenuta presso il Salone d’Onore della Prefettura di Arezzo la cerimonia ufficiale in occasione del 209° Annuale della Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria. Un appuntamento di grande significato istituzionale che ha riunito le più alte autorità civili, militari e religiose del territorio aretino. La cerimonia si è aperta con gli onori al Prefetto di Arezzo, Dott. Clemente di Nuzzo, nel rispetto della solennità che contraddistingue le occasioni commemorative del Corpo. Ha fatto seguito la lettura del discorso del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 209° Annuale della Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria Articoli correlati Leggi anche: Polizia penitenziaria: a Napoli con il ministro Nordio le celebrazioni per i 209 anni del Corpo 209° anniversario della Polizia Penitenziaria, Nordio a NapoliIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arriva in Piazza del Plebiscito a Napoli in occasione della celebrazione del 209° Annuale della Polizia... Taranto: Festa per il 209° Annuale della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria Tutti gli aggiornamenti su Annuale della Festa Temi più discussi: 209° Annuale: il Reparto d’Onore e le Onorificenze; Il 209° Annuale della Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria; LOCRI - La Festa Provinciale del Corpo di POLIZIA PENITENZIARIA 209° Annuale (Immagini e Video); A Lucera, festa del Corpo di Polizia Penitenziaria in occasione del 209° Annuale. Il 209° Annuale della Festa del Corpo di Polizia PenitenziariaIl 19 marzo si è tenuta presso il Salone d’Onore della Prefettura di Arezzo la cerimonia ufficiale in occasione del 209° Annuale della Festa del Corpo di Polizia Penitenziari ... lanazione.it Polizia penitenziaria, la festa a Villa d’Este e premi agli agentiSi è tenuta oggi a Villa d’Este la festa regionale per il 209° annuale di fondazione della Polizia Penitenziaria. L’evento è stato organizzato dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenzi ... laprovinciadicomo.it 209esimo Annuale della Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria facebook