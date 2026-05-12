Real Madrid-Oviedo giovedì 14 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Blancos vincenti senza subire gol?
Giovedì 14 maggio 2026 alle 21:30 si disputa la partita tra Real Madrid e Oviedo, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di scommessa disponibili. I Blancos cercano una vittoria che potrebbe garantire loro i punti necessari, mentre l’obiettivo è evitare di subire gol. La stagione del Real Madrid si è conclusa con una sconfitta nel Clasico di domenica notte contro il Barcellona, che ha conquistato il titolo di campione davanti ai rivali storici.
Un Clasico grigio come tutta la stagione del Real Madrid: domenica notte i Blancos sono stati sconfitti dal Barcellona, che si sono coronati campioni proprio di fronte ai grandi rivali. L’ennesima pagina triste dell’annata delle Merengues, che a fine anno cambieranno guida tecnica (Mourinho favorito per tornare sulla panchina tanto sognata) e probabilmente anche buona. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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