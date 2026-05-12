Real Madrid-Oviedo giovedì 14 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Blancos vincenti senza subire gol?

Giovedì 14 maggio 2026 alle 21:30 si disputa la partita tra Real Madrid e Oviedo, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di scommessa disponibili. I Blancos cercano una vittoria che potrebbe garantire loro i punti necessari, mentre l’obiettivo è evitare di subire gol. La stagione del Real Madrid si è conclusa con una sconfitta nel Clasico di domenica notte contro il Barcellona, che ha conquistato il titolo di campione davanti ai rivali storici.

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