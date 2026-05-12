Real Madrid-Oviedo giovedì 14 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici La squadra di Arbeloa riceve los Carbayones

Giovedì 14 maggio 2026 alle 21:30 si gioca la partita tra Real Madrid e Oviedo, con le formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. La squadra di Arbeloa affronta gli avversari in un match che si inserisce in una stagione caratterizzata da poche vittorie e da un andamento piuttosto deludente. Domenica sera, i Blancos sono stati sconfitti dal Barcellona, che ha conquistato il titolo davanti ai rivali storici.

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Un Clasico grigio come tutta la stagione del Real Madrid: domenica notte i Blancos sono stati sconfitti dal Barcellona, che si sono coronati campioni proprio di fronte ai grandi rivali. L’ennesima pagina triste dell’annata delle Merengues, che a fine anno cambieranno guida tecnica (Mourinho favorito per tornare sulla panchina tanto sognata) e probabilmente anche buona. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Madrid-Oviedo (giovedì 14 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Arbeloa riceve los Carbayones ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oviedo-Elche (domenica 26 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Los Carbayones ospitano i valencianiL’Elche sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, dopo aver passato un periodo di gravissima crisi, i risultati stanno tornando: 9 punti sugli ultimi... Argomenti più discussi: Real Madrid - Real Oviedo in Diretta Streaming | DAZN IT; PREVIEW | Real Madrid vs Real Oviedo: team news, lineups, predictions (La Liga 14/05); Quote scommesse Real Madrid - Real Oviedo; Quote Real Madrid Real Oviedo | Scommesse Calcio Liga. Real Madrid-Oviedo (giovedì 14 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Arbeloa riceve los Carbayones ift.tt/xCRGc9s #scommesse #pronostici x.com [La Vanguardia] José Emilio Santamaría, ex calciatore dell'Uruguay e della Spagna (+ Espanyol e Real Madrid) e allenatore (incluso un periodo come ct della nazionale spagnola) è scomparso all'età di 96 anni reddit Pronostico Real Oviedo-Real Madrid: la musica cambia in casa della neopromossaReal Oviedo-Real Madrid è una partita valida per la seconda giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Nell’esordio in campionato al ... ilveggente.it