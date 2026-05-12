Giovedì 14 maggio 2026 alle 21:30 si gioca la sfida tra Real Madrid e Oviedo, con le formazioni che saranno rese note poco prima del calcio d’inizio. La partita si svolge nel contesto di una stagione difficile per il Real Madrid, che domenica scorsa ha perso contro il Barcellona, laureatosi campione di fronte ai rivali. I pronostici indicano una possibile vittoria dei Blancos senza subire gol, anche se l’esito resta aperto.

Un Clasico grigio come tutta la stagione del Real Madrid: domenica notte i Blancos sono stati sconfitti dal Barcellona, che si sono coronati campioni proprio di fronte ai grandi rivali. L’ennesima pagina triste dell’annata delle Merengues, che a fine anno cambieranno guida tecnica (Mourinho favorito per tornare sulla panchina tanto sognata) e probabilmente anche buona. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Oviedo (giovedì 14 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Blancos vincenti senza subire gol?

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