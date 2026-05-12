Raw 11.052026 Fallout from Backlash

La puntata di Monday Night Raw si è svolta presso il Thompson-Boling Arena at Food City Center di Knoxville, Tennessee, il 5 novembre 2026. Durante l'evento, sono stati trasmessi vari match e segmenti tra i lottatori, con alcune azioni che hanno attirato l'attenzione del pubblico e dei commentatori. La serata ha visto anche alcune dichiarazioni e scambi di battute tra i protagonisti del ring.

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Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Thompson-Boling Arena At Food City Center di Knoxville, Tennessee. Lo show inizia con i The Vision che raggiungono il ring. Paul Heyman dice che seppur il pubblico non lo apprezzi, vicino a lui c’è un grande talento che ha dimostrato il suo valore anche a Backlash, Bron Breakker. Colui che non era pronto era Seth Rollins. Non ha più alcuna possibilità contro di loro, e il pubblico non deve più nominarlo. Poi a prendere la parola è Austin Theory. Dice che il ritorno di Bron li riporta al completo e sanno perché i The Street Profits vogliono i loro titoli, e il motivo è che Bianca Belair da sola non può permettersi di pagare le bollette.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Raw 11.05.2026 Fallout from Backlash ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video WWE RAW 5/4/26 REVIEW | New Day DEPARTS, Roman Reigns vs Fatu, Backlash HEATS UP! Notizie correlate Raw 04.05.2026 Last show before BacklashBenvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal CHI Health Center Omaha di Omaha, Nebraska. Raw 20.04.2026 Fallout from WrestleManiaBenvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla T-Mobile Arena di Paradise, Nevada.