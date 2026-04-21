Raw 20.042026 Fallout from WrestleMania

Lunedì sera, la T-Mobile Arena di Paradise, Nevada, ha ospitato l’ultima puntata di Monday Night Raw. L’evento si è svolto il 20 aprile 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi wrestler di rilievo. La serata è stata caratterizzata da incontri e segmenti che hanno tenuto il pubblico coinvolto, con diverse storyline che si sono sviluppate nel corso della serata. La puntata si inserisce nei giorni successivi a WrestleMania, generando reazioni tra i fan e i protagonisti della disciplina.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla T-Mobile Arena di Paradise, Nevada. Lo show inizia con Lo show inizia con Oba Femi che raggiunge il ring, dice solamente che il sovrano è arrivato. Iyo Sky & Rhea Ripley vs. The Kabuki Warriors (3 5) L’opener dalla puntata, Iyo Sky e la nuova WWE Women’s Champion hanno affrontato le Kabuki Warriors. Un match piacevole, tecnico e ben fatto nel suo complesso a mio avviso. Una prima parte del match dove le due nipponiche hanno dominato, poi Iyo e Rhea sono riuscite a rientrare totalmente nella contesa. Nel finale infatti è stata Iyo a trovare il pin vincente su Kairi per prendersi la vittoria del suo team.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Raw 20.04.2026 Fallout from WrestleMania WWE Raw Live Stream 4/20/26! Roman Reigns, Oba Femi, Raw After WrestleMania! Notizie correlate Raw 13.04.2026 Last show before WrestleManiaBenvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Golden 1 Center di Sacramento, California. Raw 02.03.2026 Fallout from Elimination ChamberBenvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Indiana. Una raccolta di contenuti WWE MONDAY NIGHT RAW Results: April 20, 2026 - WrestleMania 42 Fallout & MoreWWE Monday Night Raw tonight features the fallout from WrestleMania 42 including Roman Reigns beating CM Punk for the World Heavyweight Championship and more. Find out the results! theringreport.com WWE Raw April 20, 2026: How Bron Breakker Got Busted OpenSeth Rollins busted Bron Breakker open with a chair shot to the back of the head on Raw. Here's what happened, how Breakker recovered, and what it means for Backlash. forbes.com