Raw 04.052026 Last show before Backlash

La puntata di Monday Night Raw si è svolta presso il CHI Health Center di Omaha, Nebraska, e ha segnato l'ultima trasmissione prima dello spettacolo Backlash. Durante l'evento sono stati presentati diversi match e segmenti, con alcuni wrestler che hanno approfittato della serata per confrontarsi o prepararsi agli incontri futuri. La serata ha visto anche l'intervento di alcuni campioni e la diffusione di promozioni pubblicitarie legate alle prossime sfide.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal CHI Health Center Omaha di Omaha, Nebraska. Lo show inizia nel backstage dove Roman Reigns vuole raggiungere immediatamente il ring per firmare il contratto del match con Jacob Fatu, ma Adam Pearce lo ferma dicendo che ancora quest’ultimo non è arrivato. Seth Rollins prova a raggiungere il ring, ma Bron Breakker lo attacca quando è ancora a bordo dello stesso. La sicurezza e Adam Pearce provano a fermarlo ma Bron lo mette al tappeto sul ring prima di tornare verso lo stage. Nel backstage i Judgment Day parlano delle cose positive accadute recentemente, poi Liv chiede a Roxanne Perez cosa ci facesse Finn Balor a parlare con lei la scorsa settimana.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Raw 04.05.2026 Last show before Backlash WWE Raw 05/04/26 Results- Fatu Stands Over Roman, Breakker Destroys Rollins, John Cena in Backlash Notizie correlate Raw 13.04.2026 Last show before WrestleManiaBenvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Golden 1 Center di Sacramento, California. WWE: Seth Rollins sfida Bron Breakker per Backlash a RawLa nuova rivalità tra Seth Rollins e Bron Breakker entra nel vivo: nell’ultima puntata di WWE Raw, il “Visionary” ha lanciato ufficialmente la sfida... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Progetti italiani CRM: approvate sette candidature alla seconda call UE; Ad Abbadia Lariana torna la Cruiserweight Cup di wrestling: il 2 maggio la sfida tra i pesi leggeri; Casting film Wrestling Magia: si cerca una giovane interprete per il nuovo progetto nelle Marche; Why ‘One Piece’s Loki Is Already Eclipsing Kaido as the Manga’s Most Fearsome Force. WWE: Risultati WWE Raw 04-05-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di Raw, show della WWE che si è svolto la scorsa notte ... spaziowrestling.it Marzio Mariani. . Un paio di settimane fa, alla seconda partecipazione alla Raw poetry di @barcroazia Che esperienza divertente sorprendere i giovani in un corpo da vecchio. Mostrare che l’idiozia non ha età. Stasera parteciperò per ascoltare nuove voci e n - facebook.com facebook