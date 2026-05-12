Mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca la sfida tra Ravenna e Cittadella. All'andata il match è terminato con un pareggio 2-2 al Tombolato, che ha favorito i giallorossi, i quali ora dispongono di due risultati su tre per passare il turno. Le formazioni sono state annunciate e si analizzano le quote e i pronostici per questa partita di ritorno.

Ci ha provato all’andata il Cittadella, ma il 2 a 2 del Tombolato ha ridato il vantaggio al Ravenna che oggi potrà contare su 2 risultati su 3. Sfortunati i romagnoli nel primo tempo che si sono complicati la vita da soli concedendo il gol di Vita e il raddoppio di Rabbi su 2 gravi disattenzioni difensive. La ripresa ha visto tutt’altra squadra, ma i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ravenna-Cittadella (mercoledì 13 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Giallorossi con 2 risultati su 3 a disposizione

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