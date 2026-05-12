Motherwell-Celtic mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Motherwell e Celtic si giocherà mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00. La squadra ospite punta a ottenere una vittoria fondamentale in questa trasferta, che potrebbe permettere loro di conquistare il quinto titolo consecutivo se successivamente vinceranno anche l'ultima partita della stagione. La formazione del Celtic ha attraversato una stagione con alti e bassi e questa sfida rappresenta un passaggio chiave per il loro obiettivo finale.

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È stata una stagione altalenante per il Celtic, ma se vinceranno le ultime due partite, a cominciare da questa insidiosa trasferta a Motherwell, si aggiudicheranno il quinto titolo consecutivo. Queste perché sono in ritardo di un solo punto rispetto alla capolista Hearts, ma se facessero sei punti vorrebbe dire aver vinto lo scontro diretto in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Motherwell-Celtic (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hearts-Falkirk (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiGli Hearts ospitano il fanalino di coda Falkirk del girone “Championship” mercoledì sera a Tynecastle. Motherwell-Hearts (sabato 09 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLunedì gli Hearts hanno riconquistato il loro vantaggio di tre punti in testa alla classifica del campionato scozzese, rimontando lo svantaggio... Argomenti più discussi: PREVIEW | Motherwell vs Celtic: team news, lineups, predictions (Scottish Premiership 13/05); Streaming gratis Motherwell-Celtic: la diretta tv live della partita; Altro che Premier League, guardate che finale nel campionato scozzese; Celtic-Rangers (domenica 10 maggio 2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici. Celtic 3-1 Rangers | Scottish Premiership reddit Motherwell-Celtic, formazioni e streaming gratis: la diretta tv liveScopri dove guardare la partita Motherwell-Celtic in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it