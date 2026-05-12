Hearts-Falkirk mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Mercoledì sera alle ore 21:00, allo stadio Tynecastle, si gioca la partita tra gli Hearts e il Falkirk, squadra che attualmente occupa l’ultimo posto nel girone “Championship”. Gli Hearts, in casa, affrontano la squadra che si trova in fondo alla classifica. Le formazioni e le quote per le scommesse sono già disponibili, mentre i pronostici sono ancora oggetto di discussione tra gli appassionati.
Gli Hearts ospitano il fanalino di coda Falkirk del girone “Championship” mercoledì sera a Tynecastle. Gli uomini di Derek McInnes hanno inciampato, per modo di dire, perché non era una trasferta facile, nella loro corsa alla gloria nella massima serie, pareggiando 1-1 in trasferta contro il Motherwell sabato sera. Il Celtic ne ha approfittato per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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Allora, è ora di rimarcare che mancano tre giornate alla fine del campionato scozzese di calcio Sabato: Motherwell-Hearts of Midlothian Mercoledì 13: Hearts of Midlothian-Falkirk E poi, sabato 16: Celtic-Hearts of Midlothian Ovvero la possibile madre di tutte le facebook
I cuori stanno vincendo il titolo di campione di lega a Tynecastle contro Falkirk e poi ricevono una guardia d'onore dai tifosi e dalla squadra del Celtic come campioni di lega al Celtic Park nell'ultima giornata reddit
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