Hearts-Falkirk mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì sera alle ore 21:00, allo stadio Tynecastle, si gioca la partita tra gli Hearts e il Falkirk, squadra che attualmente occupa l’ultimo posto nel girone “Championship”. Gli Hearts, in casa, affrontano la squadra che si trova in fondo alla classifica. Le formazioni e le quote per le scommesse sono già disponibili, mentre i pronostici sono ancora oggetto di discussione tra gli appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gli Hearts ospitano il fanalino di coda Falkirk del girone “Championship” mercoledì sera a Tynecastle. Gli uomini di Derek McInnes hanno inciampato, per modo di dire, perché non era una trasferta facile, nella loro corsa alla gloria nella massima serie, pareggiando 1-1 in trasferta contro il Motherwell sabato sera. Il Celtic ne ha approfittato per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hearts-Falkirk (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lens-Paris Saint Germain (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSi recupera il turno numero 29 di Ligue1 ed è il giorno dello scontro diretto tra il Lens e il Paris Saint Germain, gara che potrebbe di fatto... Manchester City-Crystal Palace (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiManchester City e Crystal Palace si mettono in pari con le altre allineandosi a 36 partite giocate in vista delle ultime due giornate che per la... Argomenti più discussi: Hearts-Falkirk streaming gratis: le formazioni e la diretta tv live; Motherwell-Hearts sabato 09 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol a Fir Park; Motherwell-Hearts sabato 09 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Motherwell-Hearts sabato 09 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol a Fir Park. I cuori stanno vincendo il titolo di campione di lega a Tynecastle contro Falkirk e poi ricevono una guardia d'onore dai tifosi e dalla squadra del Celtic come campioni di lega al Celtic Park nell'ultima giornata reddit Hearts-Falkirk streaming gratis: le formazioni e la diretta tv liveScopri dove guardare la partita Hearts-Falkirk in streaming gratis: su BET365 per seguire la diretta tv live della sfida ... derbyderbyderby.it