Pisa | 180 case chiuse ratti e degrado a Cisanello

A Pisa, nel quartiere Cisanello in via Norvegia, sono state segnalate 180 case chiuse, presenza di ratti e condizioni di degrado ambientale e abitativo. La denuncia è stata fatta dal sindacato Asia Usb, che ha evidenziato la gravità della situazione nella zona. La questione riguarda le condizioni di abbandono e di incuria che interessano l’area.

La situazione di degrado ambientale e abitativo a Pisa, specificamente nel quartiere Cisanello in via Norvegia, è esplosa con la denuncia del sindacato Asia Usb. Il 8 marzo 2026, i contenitori per i rifiuti sono descritti come rotti e privi di coperture, creando un ambiente favorevole alla proliferazione di ratti e parassiti che minacciano direttamente le abitazioni popolari circostanti. Il problema non è isolato ma si inserisce in una crisi più ampia dell'edilizia sociale pisana, dove oltre 180 case risultano chiuse per mancanza di manutenzione strutturale, lasciando circa 900 nuclei familiari in lista d'attesa senza possibilità di assegnazione.