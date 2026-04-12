Nel quartiere delle case popolari, si stanno svolgendo interventi di ripristino per migliorare le condizioni degli spazi comuni. Tuttavia, il degrado si mantiene evidente in alcune aree, come i garage e i passaggi tra i muri, dove vengono lasciati oggetti abbandonati come lattine, fazzoletti usati, scatoloni e altri rifiuti. Attualmente sono in lista circa 1.884 famiglie in attesa di assegnazione.

Nel vano dei garage, in un passaggio tra due muri, sono abbandonate lattine di birra, fazzoletti sporchi, un vecchio folletto, degli scatoloni. Attraversarlo è impossibile e l’odore acre di urina aleggia nell’aria. Dietro, nel giardino condominiale, sono ammassati vecchi mobili all’interno di un carrello della spesa abbandonato. Avvicinandosi, si intravede la coda di un topo spariretra i rifiuti. Alzando gli occhi, si notano i murales che coprono la facciata degli edifici di edilizia residenziale pubblica – le cosiddette ’case popolari’ – di via Tommaso Gulli, di fronte al Pala de André e allo scolo Lama. "Il posto è bello – dice Marilyn Desire, residente della torre al 249, – ma le persone scaricano rifiuti ovunque e quindi diventa un ricettacolo di topi maleodorante".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vita nelle case popolari. Lavori di ripristin, ma il degrado resta: "In lista 1884 famiglie"

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