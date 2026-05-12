A Roma si è aperta l’ottava edizione della rassegna Organizzando, un ciclo di concerti d’organo promossi dall’Istituzione Universitaria dei Concerti. La manifestazione si svolge con una serie di appuntamenti che combinano luci e musica, offrendo agli spettatori un’esperienza sonora e visiva. Gli eventi si tengono in diverse location della città, con un programma che presenta performance di artisti specializzati nel repertorio organistico.

Cosa: Ottava edizione della rassegna musicale Organizzando, un ciclo di suggestivi concerti d’organo a cura dell’Istituzione Universitaria dei Concerti. Dove e Quando: Basilica dei Santi XII Apostoli a Roma, con appuntamenti fissati per mercoledì 13 e mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20:00. Perché: Per riscoprire la grandezza della musica organistica tra composizioni romantiche, francesi e contemporanee, eseguite dal vivo su uno strumento monumentale e storico. La grande tradizione musicale torna a risuonare nel cuore della capitale grazie all’impegno artistico dell’Istituzione Universitaria dei Concerti, che presenta con orgoglio l’ottava edizione di Organizzando 2026.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Rassegna Organizzando 2026 a Roma tra luce e sinfonie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Organizzando: l’ottava edizione della rassegna d’organo IUC a RomaCosa: Organizzando, ottava edizione della rassegna di concerti d’organo curata dalla Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC).

Collescipoli, la mostra ‘Sinfonie di colore’ tra musica ed arte GALLERIA FOTOGRAFICAE’ in pieno svolgimento la festa di San Nicolò, dedicata interamente al patrono di Collescipoli.

Argomenti più discussi: Organizzando 2026 a Roma: Efisio Aresu inaugura la rassegna IUC con Bach, Brahms e Reger; IUC, Davide Bucci per il secondo concerto di Organizzando 2026; L'organo da Bach al Romanticismo apre rassegna di concerti a Roma; La Nato arruola il cinema? L'Alleanza sta organizzando incontri a porte chiuse con registi e sceneggiatori per contribuire alla propaganda.

Chi sta preparando la guerra in Europa? Il 23 aprile 2026 è stata creata la Forza di Spedizione Congiunta che unisce la Marina di 10 Paesi del Nord Europa capeggiati dalla #GranBretagna. Si tratta di Paesi della NAT0 che si stanno organizzando … fa x.com

I creatori di questo doppio film d'orrore e avventura per Shadowdark stanno promuovendo la loro campagna su Kickstarter organizzando sessioni online gratuite di una delle avventure. È un'ottima idea. reddit

L'organo da Bach al Romanticismo apre rassegna di concerti a RomaLa rassegna si apre mercoledì 6 maggio (ore 20) con Efisio Aresu che presenta Da ''Bach al Romanticismo: forme e linguaggi dell'organo'' è il titolo del concerto del musicista Efisio Aresu che apre il ... ansa.it