Si svolgerà a Roma l’ottava edizione della rassegna di concerti d’organo organizzata dalla Istituzione Universitaria dei Concerti. La manifestazione prevede diverse esibizioni di musicisti che si concentrano sulla musica per organo, con programmi vari e spazi dedicati alla musica sacra e profana. La rassegna si svolgerà in diverse location della città, offrendo un calendario di eventi distribuiti nel corso della stagione.

Cosa: Organizzando, ottava edizione della rassegna di concerti d’organo curata dalla Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC). Dove e Quando: Basilica dei Santi XII Apostoli (Roma), i mercoledì 6, 13 e 20 maggio 2026 alle ore 20.00. Perché: Per scoprire la maestosità dell’organo attraverso tre giovani talenti e programmi che spaziano da Bach al sinfonismo moderno, in una delle basiliche più suggestive della Capitale. La grande musica torna a risuonare tra le navate della Basilica dei Santi XII Apostoli con l’ottava edizione di Organizzando, la rassegna che la Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC) dedica interamente alla “regina degli strumenti”.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Organizzando: l’ottava edizione della rassegna d’organo IUC a Roma

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