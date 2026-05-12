Rasha Younes, nota per la partecipazione al Grande Fratello 2025, è tornata al centro dell’attenzione dopo l’annuncio di Omer Elomari sulla fine della loro relazione. La social media manager romana aveva instaurato un rapporto all’interno della Casa più spiata d’Italia, che ora si è concluso. Dopo l’addio, Rasha ha pronunciato le sue prime parole pubbliche sulla separazione.

Rasha Younes è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2025. La social media manager romana è tornata alla ribalta nelle ultime ore dopo che Omer Elomari ha annunciato la fine della loro relazione nata all'interno della Casa più spiata d'Italia. Dopo cinque mesi, i Rashmer - così si fanno chiamare dai fans - hanno deciso di dividere le proprie strade. L'imprenditore siriano ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha annunciato la rottura dall'ex concorrente del Grande fratello: "Nessun rancore, nessun dramma pubblico. Solo due persone che scelgono la pace e vanno avanti. E' finita." Il comunicato è stato seguito dalle parole di Rasha Younes, che ha affidato ad Instagram.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rasha Younes del Grande Fratello: prime parole dopo l’addio da Omer Elomari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCANDALO AL GRANDE FRATELLO: BACIO TRA RASHA E OMER DELUDE I FAN

Notizie correlate

Omer Elomari del Grande Fratello, parole da brividi per Rasha Younes: cosa ha dettoRasha Younes e Omer Elomari sono tra le coppie nate nella scorsa edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura sui teleschermi di Canale 5.

Grande fratello, Rasha Younes e quella rivelazione su Omer Elomari: “E’ più difficile”L'ultima edizione del Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d'amore.

Argomenti più discussi: Grande Fratello VIP: I dubbi di Renato sul rapporto tra Lucia e Raul Video; Crisi tra Rasha Younes e Omer Elomari? L’indizio social; Rasha Younes e Omer Elomari che succede? Nuove voci di crisi | ecco perché; Grande fratello, problema di salute per Omer Elomari: cos’è successo.

#Rasha - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari annunciano la rottura: La nostra storia è finitaRasha Younes e Omer Elomari , coppia nata durante la scorsa edizione del Grande Fratello , hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram la fine della loro relazione. Le parole di ... torresette.news