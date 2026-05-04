Durante la trasmissione televisiva, sono state fatte dichiarazioni che hanno suscitato molta attenzione. Rasha Younes e Omer Elomari, due concorrenti della precedente edizione del reality, sono finiti al centro di discussioni pubbliche. In particolare, le parole di Elomari sono state definite da alcuni come particolarmente forti, generando reazioni tra i telespettatori e sui social. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue le dinamiche del reality.

Rasha Younes e Omer Elomari sono tra le coppie nate nella scorsa edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura sui teleschermi di Canale 5. Dopo alcuni venti di crisi, sembra che sia ritornato il sereno tra la coppia. In queste ore, la social media manager e l'imprenditore sono tornati a far parlare di loro per un box di domande aperto nei rispettivi profili social. In questa circostanza, l'ex gieffina ha parlato del suo rapporto con la madre di Omer Elomari, che ha conosciuto nel corso della finale del Grande Fratello. Rasha Younes ha scritto, rispondendo ad una domanda di un utente: "La mia suocera vive in Turchia e non è per niente invadente anzi! Ci sentiamo solo telefonicamente o in videochiamata ma è molto rispettosa anche col figlio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Omer Elomari del Grande Fratello, parole da brividi per Rasha Younes: cosa ha detto

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