Pier Silvio Berlusconi ha commentato le recenti accuse di Corona, definendole “menzogne, insulti e odio gratuito”. La disputa tra i due si è intensificata con una dichiarazione ufficiale di Mediaset, che si è difesa dalle affermazioni dell’ex concorrente. Nel frattempo, Berlusconi ha anche rivelato alcuni dettagli sui rapporti attuali con Signorini. La vicenda coinvolge anche altre personalità del mondo dello spettacolo.

Pier Silvio Berlusconi attacca Corona: “Menzogne, insulti e odio gratuito”. Il caso è ormai esploso e arriva la risposta ufficiale. Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio e interviene direttamente sulle accuse lanciate da Fabrizio Corona, che hanno coinvolto anche il mondo Mediaset e il Grande Fratello. Il tono è netto, senza giri di parole: l’azienda ha deciso di reagire. “Di fronte a menzogne, insulti e odio gratuito è ovvio che l’azienda a un certo punto si è dovuta difendere”, ha dichiarato. Una presa di posizione chiara, che conferma la linea dura già anticipata: Mediaset ha presentato denuncia e non intende arretrare. Il “Caso Signorini”: silenzio pesante sul futuro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Berlusconi contro Corona: ‘Menzogne e odio, Mediaset si difende’, poi svela in che rapporti è con Signorini

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