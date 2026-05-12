Il 9 febbraio dello scorso anno, cinque persone, tra cui quattro giovani tunisini di età compresa tra 19 e 22 anni e un minorenne italiano di 17 anni, sono entrate in un centro massaggi a Modena intorno alle 21. L’episodio, che ha coinvolto questa banda di giovani, ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. Nei mesi successivi, sono state avviate le procedure legali per far luce sui fatti.

Era il 9 febbraio dello scorso anno quando in cinque, quattro giovani tunisini tra i 19 e i 22 anni e un italiano di 17 fecero irruzione intorno alle 21 in un centro massaggi modenese. Il branco, a volto travisato, aggredì una dipendente, spingendola a terra per poi bloccarla, cercando di tapparle la bocca e gli occhi e infine rapinarla. Grazie a immediate indagini condotte dalla squadra mobile, il branco era stato poi individuato. Tutti sono finiti a processo con l’accusa di rapina e lesioni in concorso: ieri per due degli imputati è stato incardinato il rito abbreviato, un terzo verrà giudicato con rito ordinario mentre per il minore il procedimento è in corso dinanzi al tribunale dei minori appunto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinatori in trasferta. Raid al centro massaggi. Alla sbarra gang di giovani

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