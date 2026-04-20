A Pavia, un centro massaggi è stato sottoposto a un’operazione ispettiva da parte delle autorità. Durante il controllo, il titolare è stato denunciato alla Procura locale. L’attività del centro è stata sospesa e sono state comminate sanzioni per un totale di circa 50mila euro. L’intervento si è concluso con la chiusura temporanea della struttura.

Un centro massaggi situato a Pavia è stato oggetto di un intervento ispettivo che ha portato alla denuncia del titolare presso la Procura della locale, alla sospensione dell’attività e a sanzioni complessive per circa 50mila euro. Il provvedimento, emerso in data domenica 19 aprile 2026, è il risultato di un controllo straordinario del territorio coordinato in Prefettura tramite il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale le forze dell’ordine hanno accertato gravi violazioni relative alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre al rinvenimento di personale impiegato senza regolare contratto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavia, blitz al centro massaggi: chiuso e 50mila euro di multe

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