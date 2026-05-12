Rapina turista a piazza Carolina | arrestato

Da napolitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato e militari dell’Arma dei Carabinieri hanno effettuato controlli in piazza Carolina, area interessata da un episodio di rapina a un turista. Durante le verifiche, è stato individuato e arrestato un uomo ritenuto responsabile del fatto. Il servizio di controllo, disposto dal Questore di Napoli, prevedeva una presenza fissa nell’area per prevenire eventuali reati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato, impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore di Napoli unitamente all’Arma dei Carabinieri in piazza Carolina, rilevando la presenza di un presidio fisso nell’area interessata, ha tratto in.🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Napoli, rapina turista di un orologio in piazza Carolina: arrestato 21enneA Chiaia la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne con precedenti di polizia, accusato di rapina ai danni di una turista.

Rapina a Napoli in piazza Dante: turista minacciata con pistola nei bagni di un locale, arrestato 33ennePaura nella notte in piazza Dante, nel cuore del centro storico di Napoli, dove una turista è stata rapinata del cellulare sotto la minaccia di una...

Argomenti più discussi: Turista morso all'orecchio e rapinato della collana d'oro: fermati gli autori della rapina choc all'Esquilino; Minaccia con un coltello e deruba una turista, arrestato 17enne; Turista rapinata in centro. Coltello alla schiena per 50 euro. Giovane fermato, complice in fuga; Strappa la collana a un turista: bloccato dopo una colluttazione e arrestato per rapina.

rapina turista a piazzaMinaccia con un coltello e deruba una turista, arrestato 17enneIl ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dalla polizia a bordo di un autobus. In fuga il suo complice ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web