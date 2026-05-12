Rapina turista a piazza Carolina | arrestato

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato e militari dell’Arma dei Carabinieri hanno effettuato controlli in piazza Carolina, area interessata da un episodio di rapina a un turista. Durante le verifiche, è stato individuato e arrestato un uomo ritenuto responsabile del fatto. Il servizio di controllo, disposto dal Questore di Napoli, prevedeva una presenza fissa nell’area per prevenire eventuali reati.

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