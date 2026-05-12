Rapina turista a piazza Carolina | arrestato
Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato e militari dell’Arma dei Carabinieri hanno effettuato controlli in piazza Carolina, area interessata da un episodio di rapina a un turista. Durante le verifiche, è stato individuato e arrestato un uomo ritenuto responsabile del fatto. Il servizio di controllo, disposto dal Questore di Napoli, prevedeva una presenza fissa nell’area per prevenire eventuali reati.
Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato, impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore di Napoli unitamente all’Arma dei Carabinieri in piazza Carolina, rilevando la presenza di un presidio fisso nell’area interessata, ha tratto in.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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