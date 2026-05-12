A Napoli, in piazza Carolina a Chiaia, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 21 anni con precedenti, accusato di aver rapinato un orologio a una turista. L’episodio si è verificato di recente e l’arresto è stato effettuato subito dopo l’intervento delle forze dell’ordine. La vittima ha riferito di essere stata derubata durante una passeggiata nella zona.

A Chiaia la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne con precedenti di polizia, accusato di rapina ai danni di una turista. L’episodio si è verificato nella serata di ieri in via Chiaia, durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore di Napoli insieme all’Arma dei Carabinieri nell’area di piazza Carolina. Secondo quanto riferito dalla Questura, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre transitavano lungo la strada, hanno notato due uomini intenti a trattenere un giovane. I presenti hanno raccontato ai poliziotti che poco prima il 21enne aveva strattonato una donna riuscendo a sottrarle l’orologio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, rapina turista di un orologio in piazza Carolina: arrestato 21enne

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