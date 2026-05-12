Ramazze spugne e secchi | così famiglie e bambini hanno ripulito piazza Tanucci FOTO
Nel fine settimana, alcune famiglie e bambini si sono radunati di prima mattina a piazza Tanucci con ramazze, spugne e secchi. Hanno iniziato a ripulire tutta l’area, occupandosi delle rastrelliere, delle aiuole, delle panchine e delle strutture di metallo che delimitano le zone verdi. Durante le operazioni, sono stati utilizzati palette, scope, guanti e altri strumenti di pulizia. La manifestazione ha coinvolto diversi residenti che hanno deciso di dedicare il loro tempo alla cura dello spazio pubblico.
Rastrelli, palette, scope, secchi, guanti, spugne. I residenti nel fine settimana si sono dati appuntamento di buon'ora e hanno ripulito tutta piazza Tanucci, dalla rastrelliera alle aiuole, dalle panchine alle scritte che campeggiavano sulle strutture di metallo che delimitano le aree verdi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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