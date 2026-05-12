Ramazze spugne e secchi | così famiglie e bambini hanno ripulito piazza Tanucci FOTO

Nel fine settimana, alcune famiglie e bambini si sono radunati di prima mattina a piazza Tanucci con ramazze, spugne e secchi. Hanno iniziato a ripulire tutta l’area, occupandosi delle rastrelliere, delle aiuole, delle panchine e delle strutture di metallo che delimitano le zone verdi. Durante le operazioni, sono stati utilizzati palette, scope, guanti e altri strumenti di pulizia. La manifestazione ha coinvolto diversi residenti che hanno deciso di dedicare il loro tempo alla cura dello spazio pubblico.

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Rastrelli, palette, scope, secchi, guanti, spugne. I residenti nel fine settimana si sono dati appuntamento di buon'ora e hanno ripulito tutta piazza Tanucci, dalla rastrelliera alle aiuole, dalle panchine alle scritte che campeggiavano sulle strutture di metallo che delimitano le aree verdi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Firenze Antifa" in Piazza TanucciTra criminalizzazione del dissenso e remigrazione, negazionismo climatico e nazionalismo venato di suprematismo, emerge una visione del mondo... Firenze, piazza Tanucci si mobilita: colletta per i 4 attivistiUn centinaio di persone si è riunito ieri in piazza Tanucci a Firenze per manifestare la propria vicinanza ai quattro attivisti colpiti da sanzioni...