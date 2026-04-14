Firenze Antifa in Piazza Tanucci
Questa mattina in Piazza Tanucci si è svolta una manifestazione con presenze che hanno espresso posizioni contro il dissenso e alcune tematiche sociali e politiche. Durante l’evento sono stati esposti cartelli e sono stati pronunciati slogans. La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, mentre le autorità monitorano la situazione. Nessuna azione di ordine pubblico è stata segnalata fino a questo momento.
Tra criminalizzazione del dissenso e remigrazione, negazionismo climatico e nazionalismo venato di suprematismo, emerge una visione del mondo fortemente regressiva, che vuole portarci indietro e altrove rispetto alla nostra cultura democratica e repubblicana.«Non sono fascisti, no. Ma nemmeno.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Rifredi, annunciato corteo antifascista il 9 aprile: passaggio in piazza TanucciNuove tensioni nel quartiere di Rifredi, dove per giovedì 9 aprile è stata annunciata una manifestazione antifascista con corteo.
Leggi anche: Vannacci, sede in piazza Tanucci. È la prima ’roccaforte’ in Italia. Bufera politica: "Non è benvenuto"