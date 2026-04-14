Firenze Antifa in Piazza Tanucci

Questa mattina in Piazza Tanucci si è svolta una manifestazione con presenze che hanno espresso posizioni contro il dissenso e alcune tematiche sociali e politiche. Durante l’evento sono stati esposti cartelli e sono stati pronunciati slogans. La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, mentre le autorità monitorano la situazione. Nessuna azione di ordine pubblico è stata segnalata fino a questo momento.