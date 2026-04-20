Firenze piazza Tanucci si mobilita | colletta per i 4 attivisti

Ieri in piazza Tanucci a Firenze si sono radunate circa cento persone per mostrare solidarietà a quattro attivisti coinvolti in sanzioni amministrative. La manifestazione è stata organizzata in risposta alle misure adottate nei confronti degli attivisti dopo una protesta avvenuta il 28 marzo. La piazza si è riempita di cittadini che hanno espresso il loro sostegno con cartelli e discorsi.

Un centinaio di persone si è riunito ieri in piazza Tanucci a Firenze per manifestare la propria vicinanza ai quattro attivisti colpiti da sanzioni amministrative dopo la protesta del 28 marzo scorso. L’iniziativa, nata per denunciare le pesanti multe inflitte in occasione dell’apertura della sede di Futuro Nazionale, ha la partecipazione di residenti, esponenti politici e gruppi antifascisti, con l’obiettivo di organizzare un sostegno economico per le spese legali dei sanzionati. La tensione accumulata nei giorni scorsi si è trasformata in una mobilitazione collettiva che ha occupato lo spazio urbano attorno alla nuova sede del movimento....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze, piazza Tanucci si mobilita: colletta per i 4 attivisti Notizie correlate "Firenze Antifa" in Piazza TanucciTra criminalizzazione del dissenso e remigrazione, negazionismo climatico e nazionalismo venato di suprematismo, emerge una visione del mondo... Rifredi, annunciato corteo antifascista il 9 aprile: passaggio in piazza TanucciNuove tensioni nel quartiere di Rifredi, dove per giovedì 9 aprile è stata annunciata una manifestazione antifascista con corteo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Firenze, multati per il pranzo in piazza contro Vannacci; Piazza Tanucci si stringe ai manifestanti anti Vannacci multati, colletta per aiutarli; Firenze, apertura della sede del partito di Vannacci: multe ai manifestanti fino a 10mila euro; Altra protesta in piazza Tanucci contro Futuro Nazionale. Protesta contro FnV a Firenze, un centinaio in piazza TanucciNuova manifestazione nel pomeriggio a Firenze contro Futuro Nazionale (FnV), il movimento legato al generale Roberto Vannacci. Circa un centinaio di ... gonews.it Multe fino a 10mila euro per le proteste in piazza Tanucci contro Futuro NazionaleAlcuni residenti del quartiere di piazza Tanucci a Firenze hanno ricevuto notifiche di sanzioni amministrative comprese tra i 1.000 e i 10.000 euro per ... gonews.it Tramvia a Firenze, si spostano i cantieri: le strade interessate facebook Pseudo Pier Francesco Fiorentino pittore attivo a Firenze seconda metà del 400. Adorazione del Bambino x.com