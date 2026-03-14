Dora Romano sarà ospite di Uno Mattina domenica 15 marzo su Rai 1. La sua partecipazione è prevista nella trasmissione mattutina, dove si confronterà con gli ospiti e presenterà le sue attività recenti. La sua presenza rappresenta un momento di interesse per gli spettatori che seguono il programma. L’attrice italiana si prepara a partecipare alla puntata di questa domenica.

L’attrice italiana Dora Romano sarà ospite domani mattina, domenica 15 marzo, nel programma televisivo Uno Mattina, in onda su Rai 1. L’appuntamento è previsto per le ore 7.30, all’interno della storica trasmissione mattutina della televisione pubblica italiana. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice attraverso un messaggio condiviso sui social, nel quale ha espresso entusiasmo per l’invito ricevuto e per la possibilità di raccontarsi al pubblico televisivo. Romano ha ringraziato anche il suo ufficio stampa, COM.UNICARE, che ha curato l’organizzazione dell’intervento. L’intervista rappresenterà un’occasione per ripercorrere alcuni momenti della carriera artistica di Dora Romano, attrice molto apprezzata sia dal pubblico televisivo sia da quello cinematografico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dora Romano ospite a Uno Mattina: appuntamento domenica 15 marzo su Rai 1

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- Lei è Dora Romano, la “temuta” mamma di Pietro, suocera di Imma Tataranni … e non solo … :) Foto dal web #doraromano - facebook.com facebook