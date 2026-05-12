Ragazzino accoltellato a piazza Municipio convalidato il fermo del 15enne

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello sabato sera in piazza Municipio. Il giovane di 15 anni che, secondo le autorità, è stato coinvolto nell'aggressione, è stato fermato e il suo arresto è stato convalidato. Successivamente, il minorenne è stato trasferito all’istituto penale minorile di Nisida. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

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Il 15enne accusato di aver accoltellato un ragazzo di 14 anni sabato sera in piazza Municipio andrà all'istituto penale minorile di Nisida. Il giovane è comparso oggi davanti al gip del tribunale per i minorenni di Napoli per l'udienza di convalida, dopo il fermo eseguito dalla polizia municipale.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ragazzino di 14 anni accoltellato in piazza Municipio, è grave. Arrestato 15enneUn 14enne è stato ferito con tre coltellate in piazza Municipio, nel centro di Napoli; la Polizia Municipale ha arrestato un 15enne. Napoli, 14enne accoltellato: convalidato dal gip il fermo del 15enneÈ stato convalidato dal gip del tribunale dei minorenni di Napoli il provvedimento di fermo emesso nei confronti del quindicenne che qualche giorno... Argomenti più discussi: Napoli, ragazzino di 14 anni accoltellato in piazza Municipio: è grave. Fermato un 15enne; Accoltellato a 14 anni durante una lite, fermato l'aggressore: ha 15 anni; Napoli, ragazzino di 14 anni accoltellato in piazza Municipio: trasportato all'ospedale Pellegrini; Il minorenne accoltellato a piazza Municipio è fuori pericolo. Annuncio Event Wishes Versione Luna VII - reddit.com reddit Napoli, il 14enne pugnalato a piazza Municipio è in terapia intensiva: colpito per uno sguardo a ragazzina a 100 metri dall’omicidio di GiogiòIl 14enne accoltellato ieri al McDonald’s di piazza Municipio è stato operato ed è in terapia intensiva. Mamme Rete per la sicurezza: Ora è il momento di sperare Il ragazzino di 14 anni accoltellato ... fanpage.it