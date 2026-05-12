Napoli 14enne accoltellato | convalidato dal gip il fermo del 15enne

A Napoli, il gip del tribunale dei minorenni ha convalidato il fermo di un quindicenne coinvolto in un episodio avvenuto in Piazza Municipio, dove un 14enne è stato accoltellato. Il ragazzo è stato fermato qualche giorno fa e ora si attende l’udienza di convalida ufficiale. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine presenti sul territorio.

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È stato convalidato dal gip del tribunale dei minorenni di Napoli il provvedimento di fermo emesso nei confronti del quindicenne che qualche giorno fa in Piazza Municipio, ha accoltellato un quattordicenne che si trova ancora ricoverato nell'ospedale Vecchio Pellegrini della città. Subito dopo l'aggressore è stato bloccato dalla Polizia municipale. La vicenda Il ragazzo ha sferrato i fendenti nei confronti della vittima al culmine di una lite iniziata a colpi di casco, per uno sguardo nei confronti della sua fidanzatina. Il quindicenne si trova adesso recluso nell' istituto penale minorile di Nisida con l'accusa di tentato omicidio.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, 14enne accoltellato: convalidato dal gip il fermo del 15enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate 14enne accoltellato a Napoli. Il gip: «Carcere per l?aggressore»Il gip del Tribunale per i minori Anita Polito ha disposto gli arresti in carcere per il 15enne ritenuto responsabile del tentato omicidio di un... Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio: è grave, fermato 15enneTempo di lettura: < 1 minutoAncora un grave episodio di violenza questa sera a Napoli. Argomenti più discussi: 14enne accoltellato, i video dell'aggressione al vaglio della Polizia Locale; Napoli -14enne accoltellato in piazza Municipio, è grave. Arrestato 15enne; Napoli: 14enne accoltellato, i video dell’aggressione visionati dalla Polizia Locale; Napoli 14enne accoltellato in piazza Municipio | è grave fermato 15enne. Il quattordicenne accoltellato in piazza Municipio a Napoli non è più in pericolo di vitaIl 14enne accoltellato in piazza Municipio a Napoli lo scorso 9 maggio non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverato in Rianimazione ... fanpage.it