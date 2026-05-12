Ragazzine collezionisti e usi terapeutici Il mercato romano delle bambole reborn
Nel mercato romano delle bambole reborn, si osserva una crescita di interesse tra collezionisti, appassionati e usi terapeutici. Recentemente, è stato condiviso online il racconto di una piccola bambola chiamata Sila, creata nel 2026 da un'artista, con un'altezza di 46 centimetri e un peso di 1,8 chilogrammi. La bambola è stata presentata in un post su un gruppo Facebook dedicato a questa tipologia di figurine.
“È nata in questo 2026 la piccola Sila di Ebtehal Abul clone. Questa meraviglia é 46 cm per 1,8 kg di peso”, si può leggere nel post di un gruppo Facebook dedicato alle bambole Reborn. A un occhio disattento potrebbe sembrare l’annuncio social di una nuova nascita ma poche righe sotto la donna.🔗 Leggi su Romatoday.it
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