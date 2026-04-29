28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa l' edizione 4K UHD è per veri collezionisti

Dopo 28 anni, il film della saga diretto da Nia DaCosta è stato pubblicato in versione 4K UHD. La distribuzione è curata da Eagle Pictures, che ha proposto diverse edizioni, tra cui una steelbook pensata specificamente per i collezionisti. La versione è disponibile in vari formati homevideo, offrendo una qualità elevata di immagine e suono.

Il quarto film della saga diretto da Nia DaCosta è uscito in varie edizioni homevideo targate Eagle Pictures, compresa una steelbook per collezionisti. Noi abbiamo analizzato la versione 4K UHD, straordinaria sul piano audio-video. Quarto film del franchise complessivo (dopo 28 giorni dopo, 28 settimane dopo e 28 anni dopo), 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa si caratterizza per l'arrivo in cabina di regia di Nia DaCosta, capace di regalare immagini mozzafiato e sprazzi di poesia, pur mantenendosi nel solco dell'estetica della saga. Il film, nel quale c'è una straordinaria interpretazione di Ralph Fiennes, è anche il secondo capitolo della nuova trilogia sequel concepita da Alex Garland e prosegue gli eventi di 28 anni dopo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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