eBay Live riporta le aste al centro dell’attenzione, rinnovando la modalità di acquisto online. Negli ultimi anni, il funzionamento della piattaforma si è basato principalmente su una ricerca diretta e l’acquisto immediato, ma con questa iniziativa si punta a riproporre il mercato delle aste, che negli ultimi tempi ha visto una crescita nel settore dei collezionisti.

Forse eBay Live vuole cambiare il modo di come concepiamo lo shopping online. Per anni, infatti, abbiamo usato eBay come si usa qualsiasi altro marketplace: cerchi, trovi, compri. Fine. Un gesto quasi automatico, silenzioso, spesso fatto da soli, magari alle due di notte, con dieci tab aperti e zero interazione. Entrando su eBay Live la sensazione però cambia subito. Non perché sia rivoluzionario in senso tecnico, ma perché sembra appartenere a un altro tipo di internet. La nuova sezione live, già disponibile su app e sito, è costruita come un e permette un’interazione diretta tra acquirenti e venditori. I venditori vanno in diretta, presentano gli oggetti, rispondono alle domande, aprono pacchetti, commentano quello che succede in tempo reale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - eBay Live ci fa tornare alle aste, il mercato dei collezionisti è più in forma che mai

Articoli correlati

Leggi anche: Un momento che ci ricorda che certi amori non finiscono mai, cambiano solo forma

Leggi anche: Scoperte in Indonesia impronte di 67mila anni fa: è la forma d’arte più antica mai rinvenuta

Approfondimenti e contenuti su eBay Live ci fa tornare alle aste il...

Argomenti discussi: La March Madness torna su Dazn: l'accesso è in modalità gratuita; Gloria Steinem mette all’asta per la prima volta gli oggetti personali che ha collezionato durante la sua carriera.