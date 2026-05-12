Ragazze molestate sui treni | fermato 19enne

Da firenzetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato con l'accusa di aver molestato diverse giovani donne durante viaggi su treni regionali nelle giornate tra il 22 e il 23 aprile. Le vittime hanno riferito di aver subito comportamenti indesiderati durante i loro spostamenti. Le indagini sono state condotte dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto testimonianze e prove per identificare il responsabile.

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È accusato di avere molestato diverse giovani viaggiatrici su varie tratte regionali, tra il 22 e il 23 aprile scorso. Le avrebbe seguite e molestate, cercando di avvicinarle con alcune scuse per poi toccarle e in alcuni casi tentare di baciarle.Per questi motivi un 19enne straniero, non nota la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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