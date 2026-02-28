Un uomo pakistano di 35 anni residente in città è stato condannato a 16 mesi di reclusione per aver palpeggiato diverse ragazze sui treni. La sentenza è stata pronunciata dopo che le vittime hanno riferito di aver subito avances indesiderate durante i viaggi. La vicenda riguarda più episodi che hanno coinvolto le giovani donne, tutte testimonianze che hanno portato alla condanna dell’uomo.

di Alessandra Codeluppi Lui, un pakistano di 35 anni residente in città, con alle spalle altri processi per palpeggiamenti alle ragazze sui treni e in stazione, è stato raggiunto ieri da una nuova condanna del tribunale di Modena: il collegio dei giudici presieduto da Cristina Bellentani ha deciso 1 anno e 4 mesi per violenza sessuale, con riconoscimento del caso di minore gravità e delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. Il pubblico ministero Ilaria Corbelli aveva domandato 3 anni, rimarcando i suoi precedenti. A subire le sue pesanti attenzioni fu una ragazza che oggi ha 27 anni, di origine reggiana e residente a Modena.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palpeggiava le ragazze sui treni. Condannato a 16 mesi il 35enne

Fabrizio Corona: “Gerry Scotti non mi ha denunciato, nei video a Passaparola palpeggiava le ragazze”Ospite di Peppe Iodice al Peppy Night, Fabrizio Corona racconta che Gerry Scotti non lo avrebbe denunciato per le dichiarazioni a Falsissimo a...

Adescati sui siti di incontri e rapinati in casa: condannato a 6 anni e 8 mesiVenivano contattati su siti di incontri e sui social, convinti a ospitare un giovane nelle proprie case e poi storditi, legati e rapinati.