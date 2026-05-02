Lavori per il raddoppio della tratta Ripalta-Lesina modifiche agli orari sulla linea Termoli-Lecce
Sono stati annunciati cambiamenti negli orari dei treni sulla linea Termoli-Lecce in vista di lavori preparatori al raddoppio della tratta Ripalta-Lesina. Le modifiche entreranno in vigore nelle prossime settimane e riguardano le corse programmate sulla linea, con l’obiettivo di consentire lo svolgimento dei lavori senza interruzioni totali del servizio. La circolazione dei treni seguirà nuovi orari temporanei fino al completamento delle operazioni.
Variazioni di orario per i treni sulla linea Termoli-Lecce, a causa dei lavori propedeutici al raddoppio della tratta Ripalta-Lesina. I lavori si svolgeranno nella settimana che va da martedì 5 a martedì 12 maggio. Per tale motivo, diversi treni subiranno delle modifiche. I treni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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