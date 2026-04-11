Durante il fine settimana e quello successivo, i treni sulla linea Pistoia-Montecatini subiranno interruzioni a causa di lavori di potenziamento. Questa fase prevede interventi di raddoppio ferroviario che coinvolgono il miglioramento della rete di collegamento tra le due località. Le operazioni sono state pianificate per minimizzare i disagi e permettere l’implementazione di nuove infrastrutture lungo la linea.

Montecatini Terme, 11 aprile 2026 – Nuovi interventi di potenziamento della linea ferroviaria sono in programma questo week-end e il prossimo. Per consentire il proseguimento dei lavori di raddoppio ferroviario, la circolazione dei treni tra le stazioni di Pistoia e Montecatini subirà un’interruzione programmata nei fine settimana tra oggi e domani e il 18 e il 19 aprile. Lo stop inizierà alle 15 e si protrarrà per l’intera giornata di domenica. Per far fronte al disagio e garantire la continuità del servizio sulla tratta Firenze-Lucca-Viareggio, Rfi ha predisposto un piano di mobilità alternativa. https:www.lanazione.itcronacastop-treni-lavori-f2lae7dw Saranno attivate corse dirette con autobus tra Pistoia e Montecatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nodo raddoppio ferroviario: weekend di lavori, stop ai treni sulla linea Pistoia-Montecatini

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