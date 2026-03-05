Lidl ad Arezzo i dettagli sull' apertura Novità Famila e Super A&O | come cambia la mappa della spesa

Arezzo si prepara a vedere nuove aperture nel settore della grande distribuzione: Lidl sta finalizzando i lavori per il suo nuovo punto vendita, mentre i negozi Famila e Super A&O stanno procedendo con ristrutturazioni e ampliamenti. La mappa commerciale della città sta cambiando rapidamente, con cantieri che si chiudono e altri che si avviano, segnando un momento di movimento nel settore.

Oltre 30 punti vendita aperti in città, altri arriveranno entro l'estate. I progetti in cantiere per gli altri store. Tutti gli aggiornamenti sui supermercati aretini Soltanto ad Arezzo città, sono aperti e operativi poco meno di 30 store che si occupano della vendita di generi alimentari, prodotti per la casa e per l'igiene personale. Tra grandi, piccoli e medi questi presidi danno lavoro a migliaia di addetti che, a vario titolo, prestano servizio all'interno di essi. Una "popolazione" destinata - ben presto - ad aumentare e crescere visto che l'apertura di nuove insegne è davvero dietro l'angolo.

