Grande distribuzione cambiano le insegne di Etruria Retail | a Pisa arrivano Famila Famila Market e A&O

A Pisa, i negozi della catena Etruria Retail stanno passando a nuove insegne: arrivano Famila, Famila Market e A&O. La trasformazione delle insegne segue un programma stabilito e prosegue senza interruzioni. Le modifiche riguardano diversi punti vendita della rete, che cambiano marchio mantenendo le stesse strutture. La riorganizzazione si svolge in modo organizzato e senza intoppi.

Per l'azienda toscana organizzata nel centro Italia inizia una nuova storia: si passa dall'insegna francese Carrefour a quelle di Famila, Famila Market e Super A&O del gruppo italiano Selex Prosegue secondo la tabella di marcia il percorso di cambio insegna dei punti vendita della rete Etruria Retail. Dopo la prima fase che ha interessato 61 negozi nelle province di Siena e Arezzo, il programma di trasformazione è entrato nel vivo coinvolgendo progressivamente numerosi punti vendita nei territori in cui l'azienda è presente. A oggi sono oltre 100 che hanno completato il passaggio alle nuove insegne nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Terni e Viterbo.