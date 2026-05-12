Il 10 maggio, Entain Italia ha preso parte a due eventi sportivi importanti: la Race for the Cure e la Maratona del Chianti. Entrambi si sono svolti nello stesso giorno, coinvolgendo numerosi partecipanti. La partecipazione si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla promozione della salute e dell’inclusione sociale. L’azienda ha confermato il suo impegno in attività che uniscono sport e responsabilità sociale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Roma, 11 maggio 2026 – Un fine settimana all’insegna dello sport e dell’impegno sociale per Entain Italia, che ha partecipato a due appuntamenti simbolo: la Race for the Cure e la Maratona del Chianti, tenute entrambe il 10 maggio. Una doppia maratona che ha visto un totale di 76 dipendenti scendere in campo, uniti dalla volontà di sostenere iniziative dedicate alla salute, alla prevenzione e all’inclusione. A Roma, i dipendenti di Entain Italia hanno partecipato alla Race for the Cure, la più grande manifestazione in Italia per la lotta ai tumori del seno, promossa da Komen Italia. Una corsa che unisce sport e prevenzione, sensibilizzazione e sostegno concreto alla ricerca.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Race for the Cure e Maratona del Chianti: Entain Italia corre per salute e inclusione

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