Race for the cure 2026 sport e prevenzione gratuita al Villaggio della salute di Circo Massimo

La Race for the Cure 2026 si terrà al Villaggio della Salute di Circo Massimo, un luogo dedicato alla promozione della prevenzione e del benessere. L’evento prevede conferenze scientifiche e attività di intrattenimento, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di stili di vita sani. La manifestazione offre anche servizi di prevenzione gratuita, creando uno spazio dedicato alla salute accessibile a tutti.

Un vero e proprio hub della salute dove conferenze scientifiche e momenti di intrattenimento si alternano per promuovere la cultura della prevenzione e un corretto stile di vita. Dalla mattina di oggi (7 maggio) fino a domenica, il Circo Massimo ospita il villaggio della salute di “Sport for the.🔗 Leggi su Romatoday.it

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