Raccordo ferroviario | Basta propaganda il lodo Anac non va strumentalizzato

Da brindisireport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avvocato ha diffuso una nota in risposta a un intervento di un consigliere comunale riguardante il lodo arbitrale sul raccordo ferroviario di Tuturano. La nota invita a evitare strumentalizzazioni e propaganda sul tema, sottolineando che il lodo non deve essere oggetto di interpretazioni politiche. La discussione si concentra sulle dichiarazioni del consigliere, senza ulteriori approfondimenti o analisi.

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Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'avvocato Fabio Speranza, in risposta a un intervento del consigliere comunale Francesco Cannalire (Pd) sul raccordo ferroviarioLe dichiarazioni del consigliere comunale Francesco Cannalire sul lodo arbitrale relativo al raccordo ferroviario di Tuturano.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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