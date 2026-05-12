Raccordo ferroviario | Basta propaganda il lodo Anac non va strumentalizzato
Un avvocato ha diffuso una nota in risposta a un intervento di un consigliere comunale riguardante il lodo arbitrale sul raccordo ferroviario di Tuturano. La nota invita a evitare strumentalizzazioni e propaganda sul tema, sottolineando che il lodo non deve essere oggetto di interpretazioni politiche. La discussione si concentra sulle dichiarazioni del consigliere, senza ulteriori approfondimenti o analisi.
Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'avvocato Fabio Speranza, in risposta a un intervento del consigliere comunale Francesco Cannalire (Pd) sul raccordo ferroviarioLe dichiarazioni del consigliere comunale Francesco Cannalire sul lodo arbitrale relativo al raccordo ferroviario di Tuturano.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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