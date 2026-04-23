Raccordo ferroviario aeroporto Lettori | Lavori ripartono il 4 maggio ma vigileremo sui tempi

Il cantiere del raccordo ferroviario dell’aeroporto riprenderà il 4 maggio, dopo mesi di sospensioni e ritardi. La ripresa dei lavori è stata annunciata ufficialmente, con l’obiettivo di rispettare i tempi stabiliti. I lettori e i residenti del territorio hanno espresso attenzione sulla gestione del progetto, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente l’andamento dei lavori per evitare ulteriori ritardi.

“Dopo anni di rinvii e incertezze, fissare una data per la ripresa del cantiere è un atto dovuto nei confronti di un territorio che non può più attendere. Il 4 maggio rappresenta un nuovo inizio, ma non deve essere l'ennesimo annuncio a vuoto”. Così la consigliera regionale del Partito.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Raccordo ferroviario aeroporto-stazione: fondi Pnrr salvi, ma dubbi su tempi e lavoriLa salvaguardia dei 60 milioni di euro del Pnrr destinati al raccordo ferroviario tra la stazione e l’aeroporto di Brindisi rappresenta una notizia... Olbia-Aeroporto, rischio stop lavori e fondi Pnrr: burocrazia frena il cantiere ferroviario e allerta occupazione.Olbia, 12 febbraio 2026 – Un’impasse burocratica minaccia di bloccare la realizzazione della nuova tratta ferroviaria tra Olbia e l’aeroporto Costa... Contenuti utili per approfondire Bretella ferroviaria per l’Aeroporto del Salento: sbloccato il cantiere, partono i lavoriL’avvio delle opere, dopo una serie di vicissitudini che hanno comportato un anno e mezzo di ritardo, è stato annunciato dal sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante ... lecceprima.it Aeroporto Brindisi: al via il 4 maggio i lavori per il collegamento ferroviario con la cittàE' fissata per il prossimo 4 maggio la data di inizio dei lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi ... travelquotidiano.com