Raccordo ferroviario aeroporto-stazione | fondi Pnrr salvi ma dubbi su tempi e lavori

Da brindisireport.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I fondi del Pnrr destinati al raccordo ferroviario tra la stazione e l’aeroporto di Brindisi sono stati confermati, garantendo la disponibilità di 60 milioni di euro. Tuttavia, permangono dubbi riguardo ai tempi di realizzazione e ai dettagli dei lavori, senza che siano state fornite date precise o aggiornamenti sui passaggi successivi.

La salvaguardia dei 60 milioni di euro del Pnrr destinati al raccordo ferroviario tra la stazione e l’aeroporto di Brindisi rappresenta una notizia positiva, ma non basta a dissipare le incertezze su tempi e realizzazione dell’opera. È quanto emerso nel corso dell’audizione in V Commissione regionale con i vertici di Rfi. A sottolinearlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Isabella Lettori, che parla di “territorio ancora in attesa di risposte concrete”. Durante il confronto con il direttore Investimenti di Rfi, Lucio Menta, è stato chiarito che i fondi sono al sicuro grazie a una rimodulazione degli obiettivi, che ora punta al completamento di “parti d’opera”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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