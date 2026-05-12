Raccontami una storia vera

Una storia vera racconta di un episodio avvenuto in una piccola comunità, dove un uomo è stato accusato di aver commesso un reato. Le indagini hanno portato alla luce prove che hanno confermato la sua responsabilità, portando all'apertura di un procedimento giudiziario. Durante il processo, sono stati ascoltati testimoni e analizzati diversi elementi che hanno contribuito a chiarire i fatti. La vicenda si è conclusa con una sentenza definitiva emessa dal tribunale.

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«Un racconto ben fatto, che calandosi nel vivo delle cose umane non può che coglierne l’imponenza, la drammaticità e la complessità, è di per sé una cura» Ho visto, l’altra sera a Propaganda Live, un reportage di Francesca Mannocchi dal sud del Libano. Bellissimo. Persone, volti, case distrutte. Sunt lacrimae rerum, Virgilio, primo libro dell’Eneide. Nessun commento, nessun giudizio, solo racconto. Puro racconto. Che ogni racconto sia conseguenza della sensibilità e del punto di vista dell’autore è certamente vero. Non esiste “l’oggettività”, voglio dire. Ma quando la soggettività, la voce del singolo, si mette al servizio delle cose e dà voce al mondo, ci fa due regali preziosi, importanti.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Raccontami una storia vera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pinocchio / raccontami una storia Notizie correlate Leggi anche: Storia di una vera amicizia A Valgatara “Il Cammino”: una storia vera tra memoria, coraggio e coscienzaUna serata intensa di memoria, storia e riflessione attende il pubblico venerdì 17 aprile 2026 con la visione del docufilm “Il Cammino”, diretto da... Argomenti più discussi: Ad Albinea le favole di Mario Sabia; È la storia più dolorosa che abbia mai scritto; I migliori podcast italiani da recuperare subito. GAME OVER AC MILAN, vi racconto una storia. C’è stato un tempo, quando eravamo piccoli, in cui esistevano due realtà calcistiche completamente diverse: il sogno e l’incubo, il giorno e la notte, le vittorie e i fallimenti continui. Da una parte c’era un’organ x.com Raccontami una storia vera«Un racconto ben fatto, che calandosi nel vivo delle cose umane non può che coglierne l’imponenza, la drammaticità e la complessità, è di per sé una cura» ... ilpost.it