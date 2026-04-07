A Valgatara Il Cammino | una storia vera tra memoria coraggio e coscienza

Venerdì 17 aprile 2026 si terrà a Valgatara la proiezione del docufilm “Il Cammino”, diretto da Giovanni Montagnana. Il film, già presentato al Film Festival della Lessinia nell’agosto 2025, affronta temi legati alla memoria, al coraggio e alla coscienza storica. L’evento proporrà una serata di riflessione e confronto rivolta al pubblico, offrendo l’occasione di conoscere una storia vera attraverso le immagini e le testimonianze raccolte nel film.

Una serata intensa di memoria, storia e riflessione attende il pubblico venerdì 17 aprile 2026 con la visione del docufilm “Il Cammino”, diretto da Giovanni Montagnana e presentato al Film Festival della Lessinia nell’agosto 2025. Il docufilm riporta al centro una delle vicende più toccanti degli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale: l’eccidio di Don Domenico Mercante e del soldato tedesco Leonhard Dallasega, due figure unite da un destino tragico e da una storia che continua ancora oggi a interrogare le coscienze. L’evento si terrà presso la Sala Civica di Valgatara, frazione di Marano di Valpolicella, in collaborazione con il CAI di San Pietro in Cariano. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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