Due persone si incontrano e condividono momenti che sembrano segnare una forte connessione, tra risate, confidenze e silenzi. La loro relazione si sviluppa nel tempo, tra passaggi di messaggi e incontri spontanei, creando un legame che si fa strada nella routine quotidiana. La storia si snoda attraverso piccoli gesti e incontri casuali, lasciando spazio a interpretazioni sulla natura del loro rapporto.

Una storia d’amore? Forse. Una storia d’amicizia? Probabile. O magari solo il racconto di due vite che si incrociano per caso e restano incastrate l’una nell’altra come succede nei migliori equivoci della quotidianità. Arriva stasera alle 21 al Teatro Civico lo spettacolo ‘ Io e Gianlu ’, ovvero la finta storia di una vera amicizia. Sul palco un duo comico formato da Marta e Gianluca, due attori, due personalità molto diverse e una quantità quasi inesauribile di modi per raccontare le stranezze della vita. Il punto di partenza è semplice e allo stesso tempo irresistibile: come si sono conosciuti? Quando? Sono mai stati davvero insieme? E soprattutto, le risposte che il pubblico riceverà saranno quelle giuste? Lo spettacolo gioca apertamente con l’idea della narrazione autobiografica, ma lo fa capovolgendone continuamente le regole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Togo – Una grande amicizia: storia vera e spiegazione finale

Valeria Fedeli, il ricordo di Anna Maria Bernini: "Tra noi vera amicizia, una donna straordinaria"

