Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del torneo ATP di Miami dopo aver battuto l’americano Tiafoe con un punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 11 minuti. La partita si è conclusa con una vittoria netta per l’italiano, mentre Tiafoe, visibilmente frustrato, ha rotto la racchetta durante il match.

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale del torneo Atp di Miami battendo, in una partita senza storia, c on un doppio 6-2 in un’ora e 11 minuti l’americano Frances Tiafoe, numero 20 del mondo. Il numero 2 Atp, non perde un set in un Masters 1000 dal 5 ottobre 2025, a Shanghai. Da allora, ne ha vinti con quelli di oggi 30 di fila. Sinner affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, numero 4 Atp, o l’argentino Francisco Cerundolo, numero 19 del mondo. Miami, in due set Sinner asfalta l’americano Tiafoe. Sinner inizia subito con un break e poi tiene il servizio per volare sul 2-0. Lo statunitense riesce a tenere il servizio ma poi Sinner sale sul 4-1 con un doppio break grazie ad un errore gratuito di dritto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Miami, Sinner asfalta anche Tiafoe e va in semifinale. L’americano per la rabbia spacca la racchetta (video)

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