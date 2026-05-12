Quotidiano La Stampa esposte strategie editoriali e piano industriale della nuova proprietà | come sarà nel futuro

Da torinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stata comunicata ufficialmente la presentazione delle strategie editoriali e del piano industriale della nuova proprietà di un quotidiano nazionale. Durante l’incontro, sono state fornite informazioni dettagliate riguardo alle linee guida future per la gestione della testata e alle modalità di rafforzamento del legame con il territorio di riferimento. La discussione si è concentrata sulla conferma dell’impegno a mantenere una forte presenza locale all’interno della struttura societaria.

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“Oggi abbiamo avuto informazioni concrete, chiare e importanti sulle strategie editoriali della nuova proprietà e sul mantenimento del legame con il territorio anche nella compagine societaria”. È quanto sintetizzato da Alberto Cirio ed emerso lunedì 11 maggio durante la riunione, al Grattacielo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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